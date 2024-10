Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional. El presidente de la bancada opositora también analizó por Líder la situación del tránsito y las medidas a adoptar por el ejecutivo municipal anunciadas en conferencia de prensa.

Serritella también defendió a su compañera de bancada Verónica Alessandro por ser atacada, según dijo, por la responsable del área de Desarrollo Social, Yanina Ransán, «quiero ser solidario con nuestra concejal Verónica Alessandro dado que la Subsecretaria de Desarrollo Social saca un informe respondiendo algunas cuestiones del área de la mujer, cómo ya nos tienen acostumbrados contestan con ataques a personas y con mentiras. Entre otras cosas el informe nombra dos veces a Alessandro y en una dice que la Mesa Local funcionó dos veces en la gestión anterior y tenemos las actas que no es así, que todos los meses se reunía la Mesa Local en nuestra gestión, cosa que si no sucedió ahora, se inició a destiempo y sin invitar a las personas que había que invitar y la preocupación que la Casa de abrigo fue tomada por otra dependencia en el lugar que estaba y no tenemos información de cómo va a funcionar y cuáles son las medidas de seguridad y quedarnos tranquilos que va a funcionar en algún lugar y dónde estén protegidas las mujeres que tengan que estar. Creo que hay un dejo de violencia institucional hacia la concejal Verónica Alessandro con la cuál me solidarizo y me preocupa una vez más ciertas respuestas que tienen de algunas cuestiones tan sensibles cómo estas»