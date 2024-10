«Creo que Milei va en busca de la destrucción del estado»

Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate en los medios de comunicación y que fueran abordados en la última sesión cómo lo es la tierra que se estaría llevando a la cava de la Cooperativa Eléctrica de manera irregular, ilegal para los ediles de la oposición, «Lo que tenemos claro que hay tierra de todos los contribuyentes que se está llevando a lugares privados, eso está prohibido» dijo Pérez en la entrevista radial.

El edil además se refirió a las declaraciones del secretario de gobierno Javier Estévez sobre la inseguridad en nuestra ciudad, el funcionario había manifestado que, «No es hoy en Chacabuco la inseguridad un tema prioritario», «no me sorprende que lo manifieste porque lo demuestra con los hechos, para este gobierno no es una prioridad la seguridad cómo tampoco lo es el tránsito, cómo cuando Golía opinó sobre las motos y todo lo que ya hemos escuchado, la prioridad para este gobierno es entregar estas tarjetas que intentan acercarse al empleado municipal pero por otro lado no cierran paritarias y están cobrando un 30% menos que lo que cobraban el año pasado, los propios empleados municipales dicen que no pueden creer que un gobierno peronista los esté tratando así, por eso digo que la prioridad para este gobierno cómo lo dijo Estévez no es la seguridad, decirlo un día dónde hubo asaltos con motochorros y una mujer fue golpeada para robarle, es prácticamente una tomada de pelo, si es prioridad inaugurar la llegada de un contenedor o hacer reconocimiento en el despacho del intendente, parece una cargada, inauguraron una cortadora de pasto»

En referencia a temas nacionales y las últimas medidas del presidente Milei el ex funcionario de Aiola dijo, «por la herencia que nos dejó el Kirchnerismo, por haber podrido todo lo que tiene que ver con el estado y el manejo del estado cómo si fuesen recursos propios, hay una sensación de querer romper todo y tiene sustento en que el estado no ha solucionado sino que ha empeorado los problemas de los argentinos y hemos visto cómo se han enriquecido personas que vienen de la política, entonces con la herencia del Kirchnerismo, ante este desastre que han hecho ahora rompamos todo, nosotros tenemos una postura que no va por ahí, creo que Milei va en busca de la destrucción del estado, nosotros creemos que hay que hacer una reforma real del estado y sostenible»