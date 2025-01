Dialogamos con el referente del partido Obrero de nuestra ciudad Enrique Chilano sobre la actualidad política local y nacional.

El referente de la izquierda dijo por Líder que, «el femicidio de Laura Tedesco, por el cuál estuvimos movilizados con el colectivo de mujeres, están pidiendo la renuncia de Marta Hortman la que ha demostrado una incapacidad para llevar adelante el puesto, hablando de la víctima, de la familia de la víctima y creo que no hay una política de género y nos parece importante el pedido que hacen las agrupaciones, el femicidio de Laura es la punta del iceberg pero debajo no hay presupuesto, no hay funcionarios capacitados»