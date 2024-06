Dialogamos con el psicólogo Lucas Casella, Subsecretario de Salud Mental del municipio, de la actualidad del área.

El referente de Salud abordó varios temas, entre otros la pos pandemia, «creo que toda la comunidad está más sensible, antes había demanda, había necesidad, pero no se visibilizaba o se sabía que se podía acudir y hacer uso o se probaba, ante esa respuesta uno dice que cuando se atiende la demanda se genera más demanda. Se empezó a responder y se intensificó la demanda, porque en pandemia eso era totalmente necesario y luego se mantuvo, ahora estamos en un proceso de ajuste de ese tipo de respuesta que podemos dar a la gran demanda que tenemos que es para mejorar la calidad, la salud y la forma que vivimos las personas en general, no es exclusivo de nuestro distrito»