“Cristina es la que más votos aportó a esta coalición”

El titular de Anses de nuestra ciudad y referente de la Campora Santiago Carnaghi le salió al cruce al concejal Mario Dicundo y a Marcelo Daletto que en FM Líder ambos criticaron al gobierno nacional y a la figura de Alberto Fernández en particular.

Dicundo en su momento criticó el aumento a los jubilados que anunció el gobierno nacional del 5%. Sobre esa cuestión el concejal de Cambiemos había dicho, “Le han mentido durante un año a los jubilados y hoy quedaron más lejos de poder igualar a la inflación que el último año de nuestro gobierno”, además volvió a cuestionar al presidente diciendo que, “el relato ya no se lo cree nadie, Fernández está haciendo todo lo posible para ser el peor gobierno de la historia argentina”.

Santiago Carnaghi por el mismo medio en la mañana del martes recogió el guante y dijo, “Dicundo no puede balbucear ninguna medida del gobierno de Macri en favor de los jubilados, del gobierno que defendió y hablar de lo que estamos desarrollando nosotros cuando lo único que hicieron ellos es perjudicar al jubilado, como mínimo me parece poco sincero. Durante el gobierno de Macri está clarísimo que los jubilados perdieron, perdieron con el tarifazo, perdieron porque le quitaron los medicamentos gratis de PAMI, perdieron porque instalaron una fórmula de movilidad jubilatoria que eso si era relato, los jubilados perdieron con relación a la inflación en los dos años que se aplicó esa fórmula, entonces que siga hablando Dicundo llama la atención, pero estaría bueno que muestre que medida de Macri favoreció a los jubilados y a la gente en general, no puede nombrar ninguna medida que haya beneficiado a los vecinos y vecinas del país y a Chacabuco en particular porque no hubo”

Quien también fue crítico de Fernández y de la política implementada por este fue el ex diputado Marcelo Daletto, el cuál manifestó que, “Alberto no trata de ampliar las bases de su gobierno, en vez de convocar al consenso convoca al disenso, convoca a la grieta, Alberto se parece cada vez más a Cristina”

Sobre esta manifestación el titular de Anses dijo, “Es la mirada que tiene Marcelo y es válida, obviamente no la comparto. Es un contexto especial por la pandemia, pero tampoco hay que dejar de ser autocritico, las medidas que se están tomando son correctas, se está buscando impulsar la economía, inyectando dinero en la gente, incentivar el consumo, se empezaron a ver bolsones de arena fuera de las casas, yo creo que vamos a tener un 2021 mucho mejor y que le va a permitir a Alberto a tomar definiciones en políticas más orientadas a la producción y a la recuperación del empleo”.

“Respecto a la participación de Cristina esto es un frente donde hay distintos sectores que venimos trabajando muy bien y no podemos dejar de decir que la mayoría del caudal de votos lo tiene Cristina, ella no es una individualidad que anda dando vueltas por ahí, es la conductora de un espacio, es la que más votos aportó a esta coalición y ni hablar de la experiencia que tiene como estadista, si yo fuera presidente la quisiera tener a Cristina a mi lado asesorándome. Ya no saben que decir, si Cristina habla la critican por que lo hace, si no habla la critican porque no habla, están mas pendientes de Cristina ellos que por ahí incluso nosotros”

