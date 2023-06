Alejandro Cieri concejal del oficialismo local será precandidato a Diputado Provincial por Juntos en la lista de Patricia Bullrich y en diálogo con Líder manifestó qué, «al poner a Massa cómo candidato a presidente es que han decidido perder, creo que no le encuentran una solución, Cristina no sabe como seguir su proceso político, no le encuentran la vuelta a la economía, no le encuentran la vuelta a la inflación y decidieron perder dándole el gusto a Sergio Massa de ser candidato a Presidente. Qué medida puede dar la persona que llevó la inflación al borde de una hiperinflación, es extraña la propuesta que han hecho, pero la conclusión es que han decidido perder»