Cruz Roja Chacabuco asiste a 8 personas en situación de calle

Cruz Roja Chacabuco asiste a personas en situación de calle

La referente local de Cruz Roja Argentina, Luciana Muñoz, explicó que la filial de Chacabuco realiza un trabajo constante de asistencia a personas en situación de calle. Según detalló, actualmente son ocho las personas identificadas en esta condición en la ciudad, entre hombres y mujeres.

Muñoz señaló que el acompañamiento se desarrolla a través del programa nacional “Elijo Ayudar”, que permite a las filiales contar con un presupuesto para solventar gastos en emergencias y situaciones sociales críticas.

“Nosotros estamos al tanto de todas las personas que están en situación de calle o que podrían quedar en esa condición. Semanalmente las visitamos, les llevamos elementos y ahora recibimos kits de higiene para poder ayudarlos mejor”, explicó.

La referente remarcó que muchas de estas personas cursan problemas de salud mental y, en varios casos, eligen permanecer en la calle, rechazando opciones de albergue o atención hospitalaria.

“Es un trabajo de hormiga, cuesta mucho hablar con ellos. Nuestro rol es asistirlos en el momento y generar contacto con los organismos que correspondan”, agregó.

Entre los casos relevados, Muñoz mencionó a un hombre que suele dormir en distintos puntos de la ciudad —plaza Belgrano, la cooperativa eléctrica, un baldío en avenida Vieytes, el hospital o una pensión— y otros que se refugian en lugares fijos como debajo de un puente, en un auto viejo o en viviendas abandonadas.

Además de la asistencia alimentaria e higiénica, Cruz Roja articula con el hospital municipal, Defensa Civil, bomberos y la Red Solidaria para garantizar controles de salud y apoyo integral.

“Nos llena de orgullo este trabajo silencioso. No lo hacemos público siempre, pero la comunidad puede tener la tranquilidad de que estas personas no están desamparadas”, concluyó Muñoz.