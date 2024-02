«Cuando asumió Aiola encontró un municipio devastado»

Dialogamos con el concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional.

El referente radical en diálogo con Líder también analizó las declaraciones de funcionarios de Golía que en cada entrevista argumentan que encontraron las áreas «devastadas», «la realidad en el 2015 cuando asumió Aiola ahí realmente estaba el municipio devastado, ahí no había nada y estaba todo roto, hubo que construir desde cero, con deudas y el dinero que entraba no alcanzaba para pagar los sueldos, el municipio del 2023 fue otra realidad y no nos olvidemos del gobierno que fue parte el doctor Golía que dejó un país devastado que afectó a los municipios directamente y así y todo quedó un municipio ordenado con una deuda flotante normal, lo cotidiano, no quedaron deudas y con una ciudad mejor con servicios que se prestaban de forma eficiente, y ahora no se presta de la misma manera, se ve un deterioro en esta gestión»