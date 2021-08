Luján Rivas precandidata a Consejera Escolar por el Frente de Todos en diálogo con Líder contó de cómo le llegó el ofrecimiento para ocupar un lugar en la lista y que proyectos tiene para aportar en caso de llegar al Consejo Escolar.

La docente dijo que «es el momento de empezar a comprometerse e involucrarse, de hacer algo, de trabajar cómo lo hice siempre pero ahora con más responsabilidad»

Rivas resaltó del porqué se involucró y aceptó participar, «Cuando vi quienes estaban no dudé en participar, es un grupo de gente con la que me siento muy cómoda, esto de la unidad y de estar todos juntos sentí como un compromiso con mis compañeros que me eligieron para estar, salgo de mi sitio de confort y empiezo»