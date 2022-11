Cucha Cucha festejó el primer año como Delegación

Hoy sábado, en Cucha Cucha, se realizó un festival cultural en el marco del primer aniversario de la localidad como Delegación.

En horas de la tarde noche, tuvo lugar el acto oficial, presidido por el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, junto al delegado, Mauricio Puppio, la secretaria interina de Gobierno, María Luz Depento, la secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Juventud, Celina Felice, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lisandro Herrera.

En ese marco, el intendente municipal dijo que es «un momento muy especial, no todos los días una localidad cumple un año». Y recordó cuando con el actual delegado de Cucha Cucha «en el 2015 empezamos a recorrer esta localidad, las calles no tenían nombre, no se recolectaba la basura, y un montón de cosas más».

«Yo fui pediatra de la salita de Cucha, así que conozco mucho a los vecinos, y en realidad vi, desde el 2015 en adelante, con la determinación del Delegado Municipal, el crecimiento que ha tenido Cucha en todo este tiempo», expresó el jefe comunal.

Seguidamente, agregó: «Recuerdo también en el año 2015, cuando a Chacabuco afectó mucho esa inundación grande que tuvimos, a vecinos de Cucha que el agua les llegaba hasta las rodillas. Hoy esas cosas ya no ocurren, porque tuvimos que hacer cosas importantes, tuvimos que manejarnos con prioridades, y primero había que hacer lo que era importante y lo que era necesario. Por eso nos tomamos el tiempo, y junto con el Concejo Deliberante en su conjunto, recién el año pasado Cucha Cucha fue declarado localidad, y es la localidad más jóven que tiene nuestro Partido.

«También es la que más cosas necesita, y la que más cerca tiene que estar el Estado Municipal para que siga creciendo, para que siga logrando todo lo que se proponga. Yo pienso que Cucha tiene un potencial enorme», aseguró Aiola.

«Yo estoy feliz porque entre todos podamos celebrar este primer año. Muchísimas gracias y feliz año Cucha Cucha», concluyó.

Asimismo, el delegado municipal, Mauricio Puppio, destacó el trabajo de todos los habitantes de la localidad, desde las Escuelas Primaria y Secundaria, Centro de Atención a la Infancia (CAI), empleados municipales: «Somos todos, los que todos los días de lunes a viernes, sábado, domingo nos llamamos y estamos en la comunidad».

En simultáneo, además, se desarrolló el concurso de asadores que comenzó a las 16:00, la feria de emprendedores Impulsar, patio de comidas y juegos; y se realizó Cicloturismo hasta la localidad, con salida en la Municipalidad. Luego del acto oficial, comenzaron los espectáculos culturales.