Dialogamos con Lisandro Herrera, presidente del Comité Alem local sobre la actualidad del radicalismo a días de la elección partidaria con lista de unidad local los primeros días de octubre.

El ex concejal también respondió a la postura tomada por 5 diputados de la UCR acompañando el no aumento a los Jubilados.

En referencia a lo local el ex presidente del HCD también habló del tránsito, «lo qué me preocupa y me da mucha pena el retroceso que Chacabuco tiene en el control de tránsito, ha tenido un retroceso notable e innegable, que lo termina pagando la gente. Se retrocede porqué no hay una decisión política de hacer cumplir las normas y se evidencia más cuando se escucha hablar al director de Tránsito que dice que tiene 3 inspectores para la noche, en que situación se puede controlar una ciudad grande, extensa cómo Chacabuco con muchos accesos, con mucha circulación de vehículos y motos, cuando manifestas tener 3 agentes en la noche, el director tiene culpa por la cadena de responsabilidades, pero el respaldo político no lo tiene»