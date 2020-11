Daletto: “Alberto se parece cada vez más a Cristina”

El ex Diputado Provincial por Cambiemos Marcelo Daletto en la mañana del lunes fue entrevistado por FM Líder y habló de varios temas de actualidad política. En el comienzo de la charla el dirigente político dijo que, “en un año muy particular por todo lo que significa para el mundo y para nosotros los argentinos la pandemia, la cuarentena, de a poco la actividad política se va asomando, si bien entendemos de como concebimos a la política recién se va a poder practicar el año que viene, este año con una crisis tan grande como es la pandemia, todos tenemos que acompañar a quienes gobiernan del partido que sean, toda la sociedad está acompañando al presidente, gobernador y al intendente”

Al ser consultado si había hablado con María Eugenia Vidal luego que lo dejara afuera de la lista de candidatos por responder políticamente a Monzó, si la había perdonado, Daletto dijo que, “Cuando hacemos política, desde cualquier espacio político, la hacemos porque tenemos la vocación de transformar las cosas, y para eso nos agrupamos en distintos partidos, en distintos espacios, en distintos frentes de acuerdo a lo que pensamos, y cuándo estamos agrupados es como un viaje en micro, uno debe ir manejando, otro va en el asiento de adelante, otro en el asiento de atrás, y alguno tiene que ir donde están las maletas, y a veces puede haber alguno más o menos enojado, yo no soy nadie para perdonar a María Eugenia Vidal, lo que sí está claro que dirigentes como Larreta, la misma María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Martín Lousteau y otros tantos intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen el deber de construir una alternativa en la argentina y más allá de diferencias que pudimos haber tenido y que son normales, siempre existen, las personas que nombré juntos pueden trabajar para armar una alternativa al actual gobierno”

Daletto argumentó lo expresado anteriormente, “nosotros como sociedad en este momento que apoyemos al gobierno no quiere decir que estemos de acuerdo de cómo está llevando adelante su política en general y su política económica, independientemente del tema sanitario, es nuestra responsabilidad armar una alternativa y ahí vamos a estar juntos, Emilio, María Eugenia, Martin Lousteau, Rodríguez Larreta y otros más que son soluciones mirando para adelante, y ojalá que podamos construir esa fuerza grande para hacer los cambios que la argentina necesita, porque unas de las autocriticas que hacemos tanto Emilio Monzó como quien habla mirando para atrás es que no fuimos lo suficientemente grandes como una fuerza electoral, como Cambiemos, y terminamos gobernando como PRO, dejando afuera a dirigentes propios , del radicalismo y dejando afuera a nuevos dirigentes y nuevas expresiones que había que sumar para cambiar un país”

Al ser consultado qué análisis hace sobre este año de gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, el ex diputado manifestó que, “estemos o no de acuerdo hay que apoyar a las autoridades, porque en momentos de semejante crisis sanitaria u otro tipo de crisis no son momentos para entablar discusión sobre esos temas, pero eso no quiere decir que en la política en general, en la situación económica, todas las partes sanamente tengamos derecho a opinar, y si una parte grande de la sociedad tenia expectativa que este gobierno iba a sacar a la argentina adelante, está claro que este gobierno ha tomado decisiones con la organización política donde Alberto no trata de ampliar las bases de su gobierno, en vez de convocar al consenso convoca al disenso, convoca a la grieta, Alberto se parece cada vez más a Cristina, cuando fue elegido por mucha gente, si bien era una formula, estaba la esperanza que podía ampliar ese espacio, algo similar a lo que nos pasó a nosotros, otra victoria de la grieta en la argentina y de esa manera no se solucionan los problemas, yo no tengo optimismo que este gobierno pueda arreglar los problemas de la argentina, por eso estamos en el armado para seguir participando tratar de hacer una propuesta mejor que la anterior”

Daletto también se refirió a los cruces que mantuvo el intendente Aiola con Darío Golía por el anuncio de algunas obras a realizar en Chacabuco, “a mí me gustaría ser parte de la solución y no parte del problema, yo creo que Chacabuco es muy chico dentro de lo que es la Provincia de Buenos Aires y necesita de todos los dirigentes, de los que tienen responsabilidad local como los que lo tienen a nivel nacional, todos podemos hacer política y presentarnos y ganar elecciones sin necesidad que eso sea sangre, pelea o combate permanentemente, yo respaldo la gestión y la política de Víctor, nos gustaría que busquemos que todas las partes nos llevemos bien, somos todos de Chacabuco, podemos pensar diferente pero las intenciones deberían ser las mismas que es mejorar la realidad de la ciudad”

El ex diputado opinó también como está el PRO en nuestra ciudad, “Desde la renuncia de Jorge Muela el PRO está a cargo de Marcos Scally, que era vicepresidente y automáticamente hasta principio del año que viene que se van a renovar los mandatos, está ejerciendo la presidencia, está muy activo, tenemos un grupo de funcionarios y un grupo de concejales, la presidencia del bloque que está Nacho Orsini, que es un hombre del PRO, todos estamos cerca, muy cerca del intendente. Hace unos días hubo una charla del PRO, apostando a que más gente participe, bienvenido sea eso, el PRO se hizo con gente que vino del peronismo, como gente del radicalismo y gente independiente para lograr formar una fuerza nueva, con una esencia abierta, no mirar de donde llega cada uno, por eso ojalá podamos hacer crecer al PRO”

