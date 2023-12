Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local y nacional y además analizó el la ruptura del bloque luego de la sesión apertura dónde los ediles Cieri, Zarkovich y Soñez se abstuvieron y no apoyaron la moción de su espacio de que Serritella sea el presidente del HCD, «los 3 concejales que responden a Daletto decidieron romper el acuerdo que teníamos con Avanza Libertad, acuerdo en el que ellos venían trabajando y aportando para llegar a buen puerto, pero deciden resolver por presiones de Marcelo Daletto, por presiones del PJ, no iban a poder cumplir lo que nos habían dicho y que se iban a abstener, y abstenerse es votar al Pj directamente, lo hicieron y le dieron la presidencia a Unión por la Patria»

El ex candidato a intendente fue más allá y dijo, «se cagaron en los acuerdos y traicionaron a los votantes ya que deciden acompañar al Pj. Si bien ellos son los que pagan el costo político por no cortar el cordón umbilical con Daletto, es el que hace la jugada que no tiene explicación, metiéndose en la política de Chacabuco un dirigente provincial que no conoce la ciudad, que no ha participado en la política local más allá de cuestiones de súper estructura, termina incidiendo en el Concejo Deliberante y «los chicos de Daletto» quedan en una situación de enterrarlos políticamente. Cómo van a recuperar la confianza, no solo de sus pares sino de la gente y de los electores, Daletto llevó a sus concejales a una muerte política, los llevó al paredón de fusilamiento sin importarle nada»

Pérez dijo que, «claramente el PRO en Chacabuco es Nacho Orsini, así que «los chicos de Daletto» trabajarán en bloque aparte y esperemos que en la labor legislativa representen a quiénes lo pusieron en ese lugar y trabajen como oposición y no cómo concejales oficialistas»

Ya en el final y sin guardarse nada, el ex secretario de Gobierno de Aiola dijo, «Daletto no es Massista simplemente porque no ganó Massa sino lo sería. En referencia a Soñez desde el partido de está analizando pedirle la banca que es del radicalismo y en lo personal duele su postura. Yo creo que si queremos cambiar la política en parte debemos humanizar, humanizarla, ponerle sentimientos, códigos y valores de las personas, la confianza se construye día a día con actos y se destruye en un segundo con una actitud, si queremos tener una política mejor tenemos que empezar a tener esos valores de la Lealtad y de la Confianza, de respetar los acuerdos y ser sinceros»