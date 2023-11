Daletto: «Si Milei es presidente la choca»

Dialogamos con el senador provincial por «Juntos» Marcelo Daletto sobre la actualidad política camino al balotaje del 19 de noviembre, sobre la ruptura de Juntos y diferentes proyectos presentados en la legislatura, entre otros temas.

Daletto en el arranque de la entrevista radial manifestó qué; «todos tenemos que aprender que vamos a una elección que tenemos que votar no a quién queremos sino al que es lo menos malo, el votante de Juntos tiene que votar algo que no quiere, es una elección difícil pero es parte del deber ciudadano cumplir yendo a votar; sabiendo aún que lo que vota no es lo ideal, tampoco sería bueno en estos 40 años de democracia el voto en blanco»

Daletto además dijo qué; «lo que si estoy seguro que si Milei es presidente la choca, Milei no puede militar una calesita, podrá ser un gran teórico en economía y tiene que ser parte de la solución Argentina, Milei tiene un desprecio con las instituciones de la democracia»