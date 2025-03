Dialogamos con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Dr. Marcos Peralta, analiza la sesión apertura del día de ayer a través de Líder. En su alocución, cerrando la misma el edil oficialista sobre la oposición dijo, «dan muchos consejos y deberían dar explicaciones», amplió el concepto y manifestó el porqué del mismo, «no es la primera vez que utilizo esa frase, uno ve a algunos concejales que formaron parte de la anterior gestión dando mensajes de transparencia, de cómo se debe manejar una gestión o hablando de seguridad o del Corralón municipal cuando todavía hay causas judiciales en marcha, en relación a lo que ocurrió en el Corralón y en particular cuando Martínez nombraba a los Jubilados, hablaba de medidas que hay que tomar y que Chacabuco no avanza y la verdad van a tener que dar explicaciones de que no están defendiendo los recursos de los Chacabuquenses y del porqué no mueven un dedo para que lleguen esos recursos y mejore la calidad de vida de los vecinos, son concejales y ocupan un lugar de responsabilidad y uno ve que lo toman a la ligera y no se hacen cargo de el lugar de responsabilidad que tienen, no es gratis decir cualquier cosa, palabras tiradas al aire, dan un mensaje cómo si no pertenecieran a un gobierno nacional o a un gobierno anterior»