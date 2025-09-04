«Darío gestiona y no se queda quieto»

Matías Sassoni: “Estamos confiados en hacer una buena elección para acompañar la gestión de Darío”

En la recta final hacia las elecciones del domingo 7, el candidato a concejal en cuarto lugar por Fuerza Patria, Dr. Matías Sassoni, dialogó sobre sus expectativas, el sistema electoral y la recepción de los vecinos durante la campaña. Actualmente se desempeña como asesor letrado del Municipio de Chacabuco.

Expectativas de la elección

Sassoni aseguró que más allá del lugar que ocupa en la lista, lo importante es “hacer una buena elección para avalar el acompañamiento de la gente a la gestión de Darío Golía”.

“Estamos confiados, pero eso no significa subestimar. Siempre trabajamos para que se haga lo mejor posible y que la gente entienda el trabajo que se está haciendo desde la gestión”, destacó.

El sistema electoral y el “piso” para acceder a una banca

El candidato explicó de manera detallada cómo funciona el sistema de reparto de bancas en la provincia de Buenos Aires.

Según sus cálculos, con un padrón cercano a los 45.000 votantes y una participación estimada del 70 al 75%, se emitirían entre 30.000 y 34.000 votos.

“Con ese nivel de participación, se necesitan entre 3.400 y 3.600 votos positivos para acceder al primer concejal”, indicó.

Recordó también lo sucedido en las elecciones anteriores, cuando el oficialismo obtuvo el 48% de los votos, duplicando al segundo espacio, pero no logró el quinto concejal por apenas 60 a 100 votos.

Tránsito y ordenamiento urbano

Sassoni abordó uno de los problemas que más preocupan a los vecinos: el tránsito. Reconoció que Chacabuco tiene una problemática común a muchas ciudades, y destacó la necesidad de trabajar en la prevención y concientización.

“El Estado puede tomar medidas, pero necesitamos una reflexión a nivel personal y familiar de cómo nos conducimos en la vida diaria”, expresó.

Entre las medidas impulsadas mencionó el convenio con la UTN para estudiar el tránsito local y la implementación de semáforos con segundero, que “bajan la ansiedad y reducen riesgos”.

Recepción de los vecinos

En cuanto a la campaña, Sassoni destacó la buena recepción en los barrios.

“Siempre hay algún reclamo, pero en general la gente reconoce la gestión. Muchos valoran las luminarias, el mejorado de calles y el trabajo constante de Darío, incluso en un contexto económico difícil”.

Si bien el reclamo económico es unánime, el candidato aclaró que esas definiciones dependen del gobierno nacional. “En lo local tratamos de dar respuestas y sostener programas con recursos propios”, subrayó.

Obras y gestión

Sassoni puso en valor obras recientes como la inauguración del área de hemodinamia en el Hospital Municipal, financiada con fondos propios, y el avance en la licitación de 30 viviendas a través de la Provincia.

“Nos gustaría hacer mucho más, pero estamos contentos porque la gente ve que Darío gestiona y no se queda quieto”, señaló.

👉 ¿Querés leer más entrevistas a candidatos de Chacabuco? Seguí todas las novedades políticas en [nuestro portal].