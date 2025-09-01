Darío Golía: “La mejor campaña es una buena gestión”

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo, el intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, dialogó sobre la actualidad ejecutiva y el clima político local. En la entrevista, el jefe comunal destacó la importancia de la gestión como principal carta de presentación ante la comunidad, al tiempo que cuestionó medidas del Gobierno nacional y llamó a los vecinos a participar de los comicios.

Una campaña atípica y con eje en lo local

Golía señaló que estas elecciones se diferencian por no coincidir con comicios provinciales o nacionales, lo que genera un menor clima de campaña:

“Es una elección muy local. No estamos votando a gobernador ni a presidente, se elige medio término con la mitad del Concejo Deliberante. Eso despierta menor interés y se discuten proyectos e ideas sin agresiones personales. Fue una campaña cordial”.

El intendente subrayó que, desde el oficialismo, apostaron a mantener un tono de respeto y priorizar la gestión cotidiana:

“Tuvimos muy poca campaña porque proyectamos que la mejor campaña es una buena gestión, estar todo el año con la gente y trabajar todos los días”.

Gestión y obras en ejecución

Consultado sobre las críticas de la oposición por la situación de algunas calles tras las lluvias, Golía respondió:

“Llovió siempre y cada vez que llueve hay sectores con barro. En este año y medio avanzamos con más de 100 cuadras de consolidación con piedra. Hay un Estado presente, trabajando desde las 5 de la mañana, antes y después de cada tormenta. No llegamos al 100%, pero se hicieron obras estratégicas como el canal de la calle Castelli, que está en un 90% de ejecución”.

Además, remarcó logros en materia de infraestructura y servicios: pavimentación, iluminación LED, pozos de agua, ampliaciones en el hospital, incorporación de un tomógrafo y el desarrollo del centro universitario.

Críticas al ajuste nacional y defensa de la inclusión

El intendente fue muy crítico respecto a la política del Gobierno nacional sobre las pensiones por discapacidad:

“Quitarle pensiones a las personas con discapacidad es inhumano. Contradice nuestra Constitución y los tratados internacionales. En Chacabuco hubo entre 70 y 80 bajas de pensiones. Es una política muy desalmada hacia los que menos tienen. La motosierra no pasó por la casta, sino por los sectores más vulnerables”.

Frente a esta situación, recordó que el municipio dispuso transporte gratuito para los vecinos que debían trasladarse a Junín a realizar juntas médicas.

Unidad y compromiso de la lista

De cara a los comicios, Golía expresó satisfacción con la lista conformada:

“Es una lista de unidad, con gente nueva y con experiencia, jóvenes y personas con trayectoria. Estoy muy conforme, es una lista renovada que refleja compromiso con la comunidad”.

La nómina es encabezada por Karina, a quien el intendente describió como “una persona muy cálida, comprometida y atenta”.

Convocatoria a los vecinos

Finalmente, Golía llamó a los chacabuquenses a participar de la elección y respaldar la gestión:

“Ponemos a consideración lo que hicimos en este año y medio, que se puede ver y tocar. Queremos seguir haciendo, llegar a más sectores y consolidar el camino de crecimiento. Por eso pedimos a los vecinos que nos acompañen para lograr la mayoría en el Concejo Deliberante”.