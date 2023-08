«Darío será el mejor intendente de la historia de Chacabuco»

Dialogamos con Hugo Moro, director de Ferro Expreso Pampeano y referente local del Frente Renovador sobre la candidatura a presidente del referente de dicho espacio Sergio Massa y de la campaña local, «critican a Golía porque no pueden mostrar gestión, la gente va a votar por el futuro pero a nosotros nos respalda el pasado, la historia, con la última gestión de Darío se hicieron 250 cuadras de asfalto, siempre de entregaron terrenos y viviendas, la última escuela la hizo Barrientos, la escuela 50, y la 51 no existe porque Aiola en 8 años no hizo ninguna, eso nos da frescura con la candidatura de Darío, por eso digo que se viene un Chacabuco mejor, Darío va a ser el mejor intendente de la historia de Chacabuco»