Dialogamos con el senador provincial por «Juntos» Marcelo Daletto sobre la actualidad política camino a las elecciones PASO del domingo, «Todos somos conscientes de lo mal que está la Argentina y lo mal que está cada persona, que no llega a fin de mes, que ya no tiene una calidad de vida cómo se merece y que de esto se sale con la propuesta de Juntos, no se sale de la noche a la mañana, pero hay que elegir un camino contrario al que está realizando este gobierno; y muchos consideramos que la mejor piloto, por coraje, por valentía, por gestión es Patricia Bullrich, por eso le pedimos que nos acompañen con su voto»