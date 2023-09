«De Juntos solo se encuentran descalificaciones»

Dialogamos con el concejal del Frente de Todos, Dr. Marcos Peralta sobre temas de actualidad política y como marcha la campaña hacia la elección general de octubre.

En referencia a lo político el edil que responde al espacio de Mauricio Barrientos va por otro período dijo, «de parte de Juntos no hay propuestas concretas, sólo frases de marketing, frases hechas que no conducen a nada. Hay deficiencias en servicios públicos, en otras áreas no hay atención, sólo se encuentran descalificaciones por parte del oficialismo y por parte de Darío sólo propuestas»