Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad de la política nacional, política local, legislativa y sobre la próxima sesión a realizarse el miércoles de la semana entrante.

Además analizó lo ocurrido con el espacio del PRO en las últimas horas y las diferencias notorias entre los máximos dirigentes, cómo lo son Macri y Bullrich, «hubo chispazos y encontronazos entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por la decisión tomada del partido, algunos quedaron dolidos porqué Martín fue elegido presidente, fue algo democrático, se votó a mano alzada y Bullrich perdió esa discusión, Patricia quería que el PRO se fucione con Avanza Libertad y en esa fusión la mayoría no estamos de acuerdo, la forma de acompañar a este gobierno es de afuera para mantener nuestra identidad PRO, no podemos dejar de existir como espacio, debemos ser una aliado y no una fusión de partidos y perder el sello del PRO»