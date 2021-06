Ricardo González referente de autoconvocados por la autovía se refirió a la inauguración del tramo de la autopista de la ruta 7 entre Chacabuco y Junín y dijo, “estamos muy contentos”; “gracias a Dios se inauguró ese tramo tan esperado, dónde hubo tantos accidentes, un tramo que estaba prácticamente terminado y no sé porqué no se inauguraba”.

Los vecinos no fueron invitados al acto de ayer y González manifestó, “ninguno de los autoconvocados vive de la política, a nosotros no nos interesa sacarnos una foto en la inauguración. La idea nuestra fue otra que de a poco la vamos logrando, el reconocimiento político hacia nosotros nada. Debería darles vergüenza venir a sacarse una foto en una obra dónde vecinos tuvieron que autoconvocarse porque prometieron una obra que nunca la hicieron, por los accidentes que había continuamente y por las cosas que pasaban con la obra pública. Si viviese de la política me daría vergüenza. Lo que nos llena el corazón es el reconocimiento de los vecinos.”

González además dijo, “que los políticos salgan ahora a ningunearnos, a adjudicarse una obra, que en el 2006 la empezaron a recorrer, eso es vergonzoso, no los tenemos en cuenta, no nos duele que no nos hayan invitado a la inauguración. El único dolor que tenemos los autoconvocados es la pérdida de Juan Minchilli. Que luchó tanto, era el vocero nuestro. Todo el grupo lo extrañamos un montón.¨

El vecino expresó en cuanto al futuro ¨Vamos a seguir juntos ya que lo nuestro es el tramo Junín – Lujan¨.

Al ser consultado el porqué estas diferencias con el justicialismo, el referente de los vecinos dijo, “habían prometido una obra que nunca se hizo y apareció un candidato a presidente que quiso reunirse con nosotros en la rotonda. Fuimos, vino Macri y de ahí esa foto que está Juancito y Macri le toca el pecho y le dijo ´si soy presidente les hago la autopista´. Se tomó ese compromiso y arrancó con la obra. Y que pensaban que íbamos a salir a criticar a Macri porque estaba haciendo la obra. Y ahí nos tildaron que somos Macristas, y Juan lo decía, no importa el partido político que se inaugure la obra, lo importante es que se haga, pero para el oficialismo seguimos siendo Macristas hoy por hoy.”

There is no ads to display, Please add some