Dialogamos con el Director de Gobierno Silvio Nuñez de la actualidad ejecutiva en estos 5 meses de gestión.

En la entrevista radial hace un repaso de los últimos temas en los que ha intervenido gobierno y responde al concejal Orsini, quién manifestó en Líder que es un gobierno que no arranca, «nuestro único foco es gestionar, ordenando todos los sectores, parece que se han olvidado que hace poco fueron gestión y que dejaron un municipio detonado en todas las áreas, tuvimos que declarar la emergencia en servicios públicos, pagaban seguros de máquinas que no se usaban, muchos gastos innecesarios, teléfonos celulares, voucher de combustible, muchas cosas que los vecinos saben, no queremos meternos en esa y transmitir gestión, todos los días estamos pensando en el vecino, inauguramos una cuadra de pavimento, hay tres contratadas, estamos terminando cordón cuneta en Castilla, son 5 cuadras, tenemos 40 cuadras de luminarias Led y ya se hizo el 50%, estamos con el presupuesto participativo y con los vecinos cómo parte, trajimos la telemedicina, se puso en funcionamiento el Centro de Salud René Favaloro, inauguramos el sector de maternidad con un lactario que antes no había, el plan de Seguridad y poner vehículos que estaban en desuso en condiciones, ahora estamos trabajando en el Foro de Seguridad, convenio con la UTN, escuelas deportivas en los barrios, plan ambiental, control de gastos y transparencia, esto es lo que queremos brindarle al vecino y dejar la chicana, todos saben que hace 5 meses dejaron el gobierno y parece que se olvidaron»