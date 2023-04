Del P.J. a la U.C.R

La nota pedida del Concejal Alejo Pérez fue hecha a título personal y en tal carácter se le respondió.

La misma no tiene nada de inocente y claramente trata de tomar volumen político maltratando al gobierno. Ese es el camino que eligió para su autoproclamado deseo de ser candidato a intendente.

Lo hemos ubicado en el lugar que le corresponde. Para dirimir su interna debe hacerlo en la U.C.R o en Juntos por el Cambio. Así funciona la democracia.

Todo lo escrito por el citado y expresado por Uds. en otros términos respaldatorios no alcanza a ser ni siquiera el furgón de cola de lo que a diario repiten y tratan de instalar en la sociedad, el Sr. Magneto y su amplísimo clan de periodistas mercenarios de los privilegiados de siempre.

No confundan. Lo tratamos de ¨amnésico político¨ puntualmente y no intenten generalizarlo.

No eludan los interrogantes planteados acerca del feroz endeudamiento por décadas de Macri y las tramas con jueces, periodistas y magistrados propios de las cuales Lago Escondido es solo un botón de muestra.

Siempre nos hicimos cargo de lo que hacemos, lo cual no implica callar las verdades que Uds. quieren ocultar. ¿Cuál de esos tres elementos que citan no les calza como anillo al dedo? Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.

No salgan a copar una parada que no era para Uds. Se descalifican solos.

Partido Justicialista de Chacabuco (B)