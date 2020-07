Denuncias en la Fiscalía: Se actúa de la misma manera con todos los casos

Alejo Pérez, secretario de Gobierno, realizó un balance de la semana transcurrida. En ese aspecto, se refirió a las reuniones que se mantuvieron con los sectores involucrados en la apertura de la Fase 4, de la que participaron el intendente municipal, Dr. Víctor Aiola, y legisladores provinciales y locales.

Para hoy, se convocó al Comité de Crisis. “Nos parece que es un ámbito en el que se puede llegar a sacar buenas conclusiones. La idea es escuchar a los diferentes sectores y qué ponen a disposición para poder aportar y tratar de pasar esta pandemia”, dijo Pérez.

Por otra parte, el Secretario se refirió a los casos de contagio de Covid y al brote en nuestra comunidad. “Desde un primer momento, lo que buscamos es lograr desde lo sanitario determinar las relaciones. Cuando eso no se da, o cuando surgen versiones de que puede haber habido una irregularidad, o bien no podemos determinar de qué manera, se dan intervención a la Fiscalía para que nos ayude a dilucidar cuál fue la causa”, explicó.

“Es una manera de hacer justicia en el sentido de que, si alguien hizo algo que no debería, sea investigado, y si se investiga, y no se hizo nada que no se debería, quede aclarado para que la comunidad sepa y que las personas que están transitando la enfermedad no tengan un problema más o una situación que los acongoja más de lo que ya es pasar una enfermedad de este tipo”, continuó Pérez.

Sobre el brote en el Consejo Escolar, comentó que al ser una actividad esencial “evidentemente esto es lo que pasa cuando hablamos de esta interacción que tenemos continuamente, que estamos expuestos todo el tiempo al virus”. Aclaró además que se actúa de la misma manera con todos los casos por lo que “también dimos intervención a la Justicia”.

Seguidamente, informó sobre la funcionalidad del Municipio, la apertura de gastronómicos y de instituciones religiosas, a partir del cambio en el Gobierno de la Provincia. Además, puntualizó en el criterio para ingresar a la Fase 5, que está determinado por Provincia, y en las actividades que podrán ser habilitadas. Rawson podría entrar a Fase 4 la próxima semana.

A su fin, habló del trabajo paralelo en materia sanitaria y económica.

Decretos municipales

-Favorecer la donación de plasma, a través de una resolución presentada por el Bloque opositor. Aquellas personas que deban viajar, que puedan donar plasma y lo quieran hacer, el Municipio se hará cargo de los viáticos, como de los gastos por permanecer en 14 días en cuarenta, previo estudio de la Secretaría de Desarrollo Social.

-Laboratorios privados en caso de hacer test de coronavirus, se les solicita ser informado de manera urgente y confidencial al sistema de salud público para facilitar el nexo epidemiológico.