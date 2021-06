En la madrugada, del día Domingo Personal de la Policía Comunal Chacabuco en forma conjunta con Personal de Subsecretaría de Tránsito, procedió a desarticular dos juntadas, en la planta urbana de este medio, labrando acta de Infracción a los propietarios y organizadores, quienes se hallaban realizando fiesta privada con concurrencia de personas, produciendo además ruidos molestos (música alta). Interv. Juez Faltas Chacabuco.

foto archivo

