La diputada provincial Micaela Olivetto dialogó con FM Líder sobre temas de actualidad política y además respondió a Marcelo Daletto que en el mismo medio trató de “mamarracho” la actitud que tiene el Frente de Todos local en anunciar obras cuando no son gobierno en nuestra ciudad, “los hechos desmienten lo que está diciendo, ningunear, desconocer a un gobierno local sería no mandar obras, como cuando ellos fueron gobierno nacional y provincial y no mandaron obras a la mayoría de los municipios gobernado por el peronismo, en este caso eso no sucede».

La diputada además agregó que, «Muchas veces me han criticado de mi propio espacio político por gestionar coas en conjunto con el intendente y la provincia y nación jamás dejo de mandar obras y planificar lo que necesita los Chacabuquenses por tratarse el gobierno local de otro color político. Lo importante a mi criterio es que las obras se hagan y las cosas se resuelvan».

Sobre este tema la legisladora remarcó que, «Nunca las diferencias políticas van a ser una excusa, un problema o una traba para gestionar las soluciones y las obras que necesita Chacabuco, me parece que la gente está medio cansada de la política berreta, de criticarse, de decirse cosas, la gente nos tiene que ver trabajar y ver lo que estamos haciendo, y desde nuestro lugar nunca ha sido un impedimento las grandes y enormes diferencias que tenemos con el intendente a la hora de gestionar obras y resolver problemas de la gente, los hechos deben ser más importantes que las palabras”