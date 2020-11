Desde Chacabuco movilizan a Olivos

A las 3.15 de esta madrugada representantes locales de empresas de Turismo se movilizan hacia la quinta presidencial para protestar por la falta de presencia del estado hacia dicho rubro dentro de estos 8 meses de pandemia.

Antes de partir en dialogo con FM Líder José Luis Mattiucci dijo que, “Nosotros hemos formado parte de una convocatoria de la Cámara a la que pertenecemos, de Chacabuco vamos a estar Cani Viajes, Noroeste Tours, Nacho Bus, Trefi Viajes y el apoyo de otras empresas de Chacabuco que no han podido ya que tienen otra actividad, ya que tuvieron que reinventarse con motivo de esta pandemia”

Mattiucci en el contacto con Líder manifestó que, “estamos participando de esta movilización ya que desde agosto que se comenzó con negociaciones con la Secretaria de Transporte de Nación, se hicieron unas 8 reuniones donde se iba hablando de diferentes temas y lo fundamental que subsidien a los impuestos que estamos pagando sin poder trabajar, los están cobrando, caso patente, aportes previsionales, tasa de fiscalización de transporte, cosas insólitas que estamos abonando de móviles que están parados, somos consciente que la pandemia está, no vamos a obligar a nadie a viajar sin que estén las garantías de ese viaje, pero del estado hemos visto que diversos rubros han tenido ayuda, subsidios y demás, y a la vista está que por usurpar terrenos, gente que no tiene techo, cosa que merecemos todos, han tenido la posibilidad que tengan un subsidio de hasta 6 meses a los que estuvieron usurpando, y hay empresas como la mía, 25 años, empresa familiar, con fuentes de trabajo y así muchas empresas que estamos inscriptas, 2780 empresas con 8043 vehículos habilitados a nivel nación y no somos escuchados”

