En una entrevista por Líder en la mañana del lunes, el secretario de Gobierno Alejo Pérez, luego de la elección legislativa analizó la misma y le respondió a Golía que dijo que los integrantes del gabinete eran los trolls que desprestigiaron la campaña.

Pérez al referirse a la apreciación del concejal electo del Frente de Todos dijo que, “Ese es un comentario desde la resignación, desde mi lado nunca escucharon un agravio, no es mi manera y no lo será en el Concejo”.

“Una cosa es no descalificar, no agraviar y otra cosa es contestar con firmeza, voy a ir al Concejo Deliberante como lo hice en la Secretaria de Gobierno con toda la firmeza, con todas las convicciones y por supuesto sentarnos a dialogar con todas las propuestas, pero la firmeza y las convicciones no me la cambia nadie”.

Pérez además dijo, “Lo de los trolls se da de cualquier espacio en recibir críticas, sinceramente me parece que la política pasa por otro lado, pasa por lo que piensa y necesita la gente y no lo que se dice en una red social que es una burbuja. Han dicho muchas cosas de mi en las redes, inclusive cosas personales, las cosas pasan por otro lado, en solucionarle los problemas a la gente, yo tengo mis convicciones y de ahí nadie me mueve, soy abierto al dialogo y al consenso, todo lo que sea para mejorar Chacabuco ahí me van a encontrar dispuesto al dialogo”