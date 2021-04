Despiste en ruta 7

A las 07:30 hs del jueves, Personal de la Policía Comunal Chacabuco, se constituye en la RN 7 (km 193,5), en virtud de haberse producido un despiste de un vehículo. Que una vez en el lugar y por circunstancias que se tratan de establecer, se produce un despiste de un vehículo marca Fiat Palio, que circulaba en sentido Chacabuco – Bs. As. conducido por *Castro Data Yael Macarena (25)* quién se se hallaba en compañía de *Ramírez Alexis (31)* y menor de (2 años), todos de la Provincia de La Pampa. Que tras ser asistidos por personal de SAME, los mismos no sufrieron ningún tipo de lesión.

