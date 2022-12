Despiste en ruta 7

Actual Personal Policial a raíz de llamado al Sistema 911, se constituye en Autovía RN 7 km 227 de este medio, lugar dónde en circunstancias que se tratan de establecer, se constató un despiste de un camión marca Iveco, Empresa Pasquale Claudio Logística de Baradero, conducido por *VITELLOZZI MAURICIO ARIEL de 39 años, ddo. en San Pedro*, quién circulaba sentido Chacabuco-Junín, transportando bolsones de almidón, pierde el control del vehículo, originandose el despiste hacia el sector de banquina derecha.

ESTras hacerse presente personal del SAME, examina al conductor no constatando lesiones físicas, no siendo necesario traslado a nosocomio local. El tránsito resulta ser normal, habilitado un carril de circulación.-