Di Salvo y Golía recorrieron las obras financiadas por la provincia en el Jardín 906

El Dr. Rubén Darío Golía, recibió esta mañana en Chacabuco a Diego Di Salvo, Consejero provincial de Educación, más tarde se trasladaron al Jardín de Infantes 906 ubicado en el barrio Malvinas, allí les dio la bienvenida Rosana Speroni, directora del establecimiento invitándolos a recorrer el avance de las obras en ejecución por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Al final del recorrido, Golía dijo: «Hoy la provincia de Buenos Aires hace una importante inversión en el jardín 906 entre las tantas obras planificadas para Chacabuco». Es muy bueno recibir al compañero que viene recorriendo las localidades, visitando e interiorizándose sobre los temas y hablando con los docentes, no solo sobre la infraestructura, sino saber cómo están, acompañándolos con su visita, después de todo este tiempo de pandemia, lo cual ha sido fundamental el esfuerzo de los docentes, realmente extraordinario como trabajaron con la virtualidad y la semipresencial, yendo a buscar a los chicos, aprendiendo un sistema nuevo que tiene que ver con la tecnología.

Agregando: «Acompañamos y reivindicamos a cada docente por su labor, agradecer a Rosana y a todo el personal que nos acompaña, que han puesto lo mejor y celebramos que hoy se realice esta obra de ampliación y que lleguen muchas más, porque es un beneficio para nuestra comunidad a través del gobierno provincial que apuesta permanentemente a la educación y esto a nosotros nos llena de responsabilidad para seguir trabajando».

Di Salvo, por su parte, resaltó el trabajo y las garras que le pone Liliana Andriola en el Consejo Escolar, agradeciendo también a Andrea Castronuevo y a Rosana a cargo del Jardín 906 que estamos visitando. Y qué decir de Darío, es un amigo que compartimos los mismos sueños, tenemos las mismas forma de hacer política, dialogando y estando cerca de los docentes, manifestó el funcionario provincial.

Además resaltó varios conceptos: «Venimos de cuatro años, donde la Argentina quedó devastada, no hubo inversión en infraestructura escolar. Cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, no teníamos estadísticas, tuvimos que trabajar codo a codo con los Consejos Escolares para saber desde dónde partíamos, y así nuevamente poder hacer escuelas habitables, seguras y funcionales».

La inversión que hace la provincia, es histórica con una inversión de 1000 millones de pesos que llega directamente a los consejos escolares en infraestructura. La comunidad educativa, ve cómo se están equipando los establecimientos con matafuegos, mobiliarios y no es solamente es compra de materiales, también hay que refaccionarlos, poner en funcionamiento los calefactores, hacer obras de gas con mano de obra local.

A partir del 2020 se puso en marcha un plan denominado «Escuelas a las obras» y -acá me llamó la atención y le tuve que preguntar a la Directora- a qué programa de infraestructura correspondía esta ampliación «porqué no vi ningún cartel colocado», me parece lamentable que no hayan puesto la identificación a que programa de la provincia pertenecen los fondos destinados a esta ampliación del Jardín 906. «Eso me llamó la atención», por eso Darío, es un gusto poder estar acompañándote a vos y a todo tu equipo, les pido que acompañen a Darío, para que pronto volvamos a la vida que queremos. Finalizó Di Salvo.