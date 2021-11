Día 1: Mar del Plata

El sábado comenzó la competencia con Básquet 3 vs 3 sub 14 masculino contra 25 de Mayo en el Club Peñarol cayendo el equipo de Chacabuco 14 a 06.

A las 9.30 el Básquet 3 vs 3 sub 14 Femenino enfrentó a Chivilcoy en el Club Alvarado, el conjunto de nuestra ciudad, perdió 13 a 03, equipo comandado por la profesora Claudia Bustos

A las 9.40 la disciplina Fútbol Tenis sub 15 masculino contra General Villegas en el Club Independiente, Chacabuco fue vencido 2 a 1.

A las 9.50 hubo Básquet 3 vs 3 sub 16 femenino, Chacabuco contra Vicente López en el Club Alvarado perdiendo el equipo local por 14 a 04.

En la mañana y por la tarde hubo Atletismo, 1ra serie en 80 metros femenino, Fernández Juanita, en la pista de atletismo de Mar del Plata logró ganar y así pasar a la tarde donde quedó cuarta.

10.30 Atletismo salto en largo femenino, González Magdalena, Pista de atletismo.

Por la mañana a eso de las 11.15 el Beach Vóley tuvo representantes de Chacabuco, Universitarias, donde el equipo local que enfrentó a Pila en playa Varese, perdió 2 a 0.

El segundo partido fue a las 11.40 de Fútbol Tenis sub 15 masculino, Chacabuco vs La Matanza en el Club Independiente, donde Chacabuco obtuvo un importante triunfo, 2 a 0.

En lo que respecta a Pelota sub 16 Chacabuco vs Tandil en el CEF N1, no les fue favorable para los representantes de Chacabuco.

En Básquet 3 vs 3 Universitarias, Chacabuco enfrentó a Hipólito Irigoyen en el Club Alvarado y obtuvo un contundente triunfo de 11 a 05.

13.30 horas Bádminton sub 16 single femenino, Chacabuco vs La Matanza en el CEF N1 no se jugó porque La Matanza no se presentó.