Dicundo: “El relato ya no se lo cree nadie”

El concejal Mario Dicundo de Cambiemos en dialogo con FM Líder habló del aumento a los jubilados que anunció el gobierno nacional del 5%. Sobre esta cuestión dijo, “Le han mentido durante un año a los jubilados y hoy quedaron más lejos de poder igualar a la inflación que el último año de nuestro gobierno”, además volvió a cuestionar al presidente diciendo que, “el relato ya no se lo cree nadie, Fernández está haciendo todo lo posible para ser el peor gobierno de la historia argentina”. También el legislador de Cambiemos analizó el funeral de Maradona en la Casa Rosada y el descontrol que aconteció luego del ingreso de barrabravas, “la muestra nos marca que el gobierno perdió el rumbo”

En el comienzo de la entrevista radial Dicundo se refirió al 5% de aumento a los jubilados anunciados por la ministra en conferencia de prensa, “Es absolutamente una mentira, realmente no se lo cree ni la ministra. Le han mentido durante un año a los jubilados y hoy quedaron más lejos de poder igualar a la inflación que el último año de nuestro gobierno, a las claras en la argentina este año económicamente hemos perdido todos, no solo los jubilados, aunque estos son los más afectados, está fuera de discusión, los jubilados y los chicos en la argentina son los que más perdieron en este primer año de gobierno de Alberto Fernández, hay un 70% de chicos por debajo de la línea de pobreza, un año sin clases presenciales y la jubilación por el piso. Por más que se quiera hacer un relato sobre la realidad de los jubilados, la verdad ya está sobre la mesa, lamentablemente este fue un año pésimo para nuestros jubilados, pero la gente esto ya lo sabe, el relato ya no se lo cree nadie, Fernández está haciendo todo lo posible para ser el peor gobierno de la historia argentina”.

Afirmando sus dichos el concejal se refirió a lo que pasó con el velatorio de Maradona en la Casa Rosada, “Prueba de lo que digo es lo que pasó en la casa de gobierno con el velatorio de Maradona. Ahí nos pudimos dar cuenta que este gobierno no tiene el control de un evento en la Casa Rosada, esto no lo digo yo, la gente lo vio, el presidente en una imagen lamentable sacándose fotos como si fuera un partido de fútbol en un velatorio, barrabravas que no les alcanzó con no hacerlos entrar a las canchas de fútbol sino que ingresaron y tomaron la Casa Rosada, estaba Di Zeo, estaba la barrabrava de Gimnasia, se adueñaron de la sede del gobierno nacional e hicieron lo que quisieron, la muestra nos marca que el gobierno perdió el rumbo. Alguno podrá decir que soy exagerado pero los hechos marcaron exactamente eso, si en ese pequeño detalle nos pasó lo que nos pasó, imaginémonos lo que está pasando con la economía y con la actividad productiva en la argentina”

Al seguir analizando la cuestión que se dio dentro de la pandemia y la prohibición de velatorios que el mismo gobierno nacional a través de un decreto las prohíbe, Dicundo dijo,“Ahora nadie después de lo que pasó tiene la entidad moral para pedirle nada a la gente que sale a trabajar, a la gente que necesita trabajar, yo me pongo hoy en la piel de quien tiene un local bailable, de alguien que realiza eventos de cumpleaños de 15, casamientos, que todavía no han podido trabajar después de un año y no han recibido ningún tipo de subsidio, quien le puede hoy decir, quién le puede explicar que no pueden trabajar que hay riesgo sanitario, se perdió absolutamente el rumbo y cuando se equivocan quieren echarle la culpa a Rodríguez Larreta, es vergonzoso, el gobierno intentó capitalizar políticamente y ganar un poco de oxigeno dentro de lo mal que está la figura de Alberto Fernández, pensaron que haciendo el velatorio de Maradona en la Casa Rosada y pegar la figura de Maradona a la de Alberto Fernández lo iban a capitalizar políticamente, lejos de eso fue dar una imagen paupérrima de todos los argentinos al mundo, ni más ni menos como es el gobierno, como ya lo dije y lo sigo reafirmando, Alberto Fernández tiene un sillón prestado que le queda grande como presidente, esto está absolutamente claro”



