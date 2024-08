Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini concejal del PRO en Juntos. El ex funcionario de Aiola por Líder analizó la semana política, la sesión de este miércoles con Mayores Contribuyentes y las idas y vueltas con la toma del empréstito con el banco Provincia para la compra de quintas que fuera objetado por la oposición, «Nosotros dijimos que íbamos a acompañar pero con algunas condiciones, viendo con retrospectiva lo que había ocurrido en el «Chacabuco para Todos» dónde era intendente también Golía, dónde se compraron tierras destinadas para lotes con servicios y vimos muchas irregularidades para llamarlo benevolamente irregularidades, por no decir directamente quintas que fueron compradas con posibilidades mínimas de tener algún servicio y se le entregó a la gente sin contar con los mismos, lo único que pretendíamos cómo condición era que se entregará con los servicios básicos cómo se le exige a cualquier particular y caprichosamente los concejales que responden a Golia plantean que nosotros queremos poner palos en la rueda por no querer acompañar el empréstito con las condiciones mencionadas anteriormente»