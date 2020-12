Director de Deportes positivo de Covid19

Beto Mastantuono Director de Deportes del Municipio de Chacabuco manifestó en las redes sociales, en su perfil de facebook, que había dado positivo de Coronavirus. Ya fueron varios funcionarios del gabinete del intendente Aiola que dieron positivo en el transcurso de la pandemia.

Este es el posteo

Hoy me llegó el resultado del hisopado y me dio positivo de covid. Estoy aislado y con síntomas leves. Sabia que a pesar de todos los recaudos me podía tocar ,por eso a seguir cuidándose y a no relajarse que la pandemia todavía no paso.



