El Director de Cultura Gustavo Ventimiglia dió detalles de la agenda cultural del fin de semana y confirmó el adelanto de Líder de su alejamiento del área y desembarco en Relaciones Institucionales.

«Yo había tenido una conversación con el intendente y me ofreció la Dirección de Relaciones Institucionales, estoy contento porque en lo personal es otro desafío y la forma de como se va a encarar el área de Cultura es muy importante, se trabaja para la calidad de los vecinos y dispuesto a colaborar en lo que sea»

«Cuando me ofrecen esta dirección me puso muy contento por que me tengan en cuenta para ser útil en un área tan importante porque el trabajo y el contacto con las instituciones tiene que ser de mucho trabajo como se vino haciendo, acompañar a las instituciones es la meta y voy a poner lo mejor de mi para que el área tenga un mejor desenvolvimiento»