¿Dónde están los dirigentes, los guapos, lo que firmaron el hambre?

Reapertura de paritarias y modificación tiene que ser hoy, los trabajadores municipales y jubilados no pueden más, que esperan tanto miedo a la Patronal, salgan de la comodidad para ubicarse en la triste realidad que firmaron.

Hoy la actualidad de precariedad y pobreza de los trabajadores Municipales sumando a nuestros jubilados hace pedir urgente una reapertura de paritarias debido al gran nivel de inflación donde la misma no es frenada y los salarios se encuentran totalmente deteriorados, donde un trabajador municipal tiene un básico de $25.000,00 cobrando bolsillo $19.000.00.

Donde el INDEC indica que una familia integrado por 5 personas necesita para vivir $67.782,00. Los trabajadores y jubilados Municipales pierden un 62% de sus ingresos.

La pregunta y reflexión de los compañeros/as es donde están los dirigentes, los guapos, lo que firmaron el hambre, donde un hijo de un trabajador no puede estudiar, donde no tienen derecho a una buena salud, no tienen derecho a una vivienda, le robaron los sueños, instalaron el miedo, otra frase hagan una changa, el intendente no atiende, etc. Se pusieron un poco en el lugar de nuestros jubilados donde se encuentran encerrados con salidas básicas y no tienen para alimentarse y comprar sus medicamentos, le están faltando el respeto a los que hicieron historia en nuestros lugares de trabajo.

Pregunto al Intendente donde están trabajando estos comerciantes de la pobreza, tienen un lugar para cumplir una tarea, acompañar al compañero en esta pandemia o están en sus casas directamente.

Los compañeros/as y jubilados necesitamos tener la unidad para poder salir de esta triste situación que firmaron estos supuestos dirigentes, nosotros tenemos que tener el derecho a una buena alimentación, educación, salud, vivienda que entregaron a la patronal para beneficios propios y no para el movimiento obrero. Quizás estén esperando septiembre para firmar dos bonos y un pan dulce.

El equipo de salud se encuentra trabajando en una lucha que no da tregua por $25.000,00.

Repito la unidad de todos sumando a nuestros jubilados es la salida para salir de esta triste realidad que firmaron y salieron inflando pecho.

Tenemos que hacer comunidad compañeros/as esta situación la sacan las bases, son los que están realmente trabajando y no se achicaron ante la pandemia. Hicieron frente, están luchando incansablemente y merecen una vida digna. Ellos se arrodillaron ante el intendente, ustedes demostraron coraje.

Javier Volpini.