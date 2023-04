«Dos efectivos desafectados»

El secretario de Seguridad e inspección general Darío Ciminelli en diálogo con Líder habló de la seguridad en general y sobre el hecho particular acontecido en la comisaría local en la mañana de ayer con allanamientos en la comisaría y en distintos domicilios de particulares entre otros de un efectivo policial, «lo que llamó la atención fue el movimiento que hubo en la comisaría local y como la causa está con secreto de sumario no se permitía hacer ningún tipo de declaración. En el día de la fecha se encuentran declarando y hay cerca de 10 detenidos que se encuentran en sede tribunalicia de Junín. Narcotráfico ha hecho un procedimiento de grande envergadura, un operativo importante donde se secuestró estupefacientes y en dónde se desbarató una banda que no sólo operaba en Chacabuco, también en la zona»

El funcionario sobre el allanamiento en la comisaría dijo que, «se sospecha que detenidos alojados en los calabozos sean parte de esa banda, de nacionalidad paraguaya, de Lomas de Zamora, que en el mes de febrero fue trasladado a Chacabuco, y se sospechaba que está persona operaba para esta banda que fue desbaratada, se hicieron requisas en el calabozo y allanamientos en varios lugares además de tomarle declaración a efectivos policiales que estaban encargados de controlar y supervisar el sector de calabozos y ver que grado de responsabilidad para ver si estamos delante de un incumplimiento de funcionario u otro tipo de delito y si esta persona operaba desde ahí»

Ciminelli confirmó en la entrevista por Líder que los dos efectivos quedaron desafectados, «mientras haya un mínimo estado de sospecha lo que se hace es iniciar un sumario administrativo y poner en conocimiento a asuntos internos y ponerlos a disposición de la justicia, luego si su situación es aclarada y se constata que no pasó nada tendrán la posibilidad de retomar sus funciones»