Educación: Los sindicatos toman decisiones sobre el futuro de nuestros hijos

El presidente Alberto Fernández decidió suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el 30 de abril. A última hora del miércoles, fuentes oficiales adelantaron que se suspenderán las clases presenciales en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que se encuentren en Fase 3, por lo que en nuestra región la medida será aplicada en Lincoln y en Chacabuco.

Consultado el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, señaló que “aún no tenemos la confirmación oficial pero creemos que no es adecuada la suspensión” y agregó que “la Nación aportó datos que indican que la cantidad de infectados en las aulas es menor al 1%, eso es revelador de la realidad, por un lado tenemos esos índices, por otro lado las palabras de Trotta que dice que no hay que suspender las clases presenciales y, por otro, los sindicatos que piden suspender, por lo que la ecuación es simple: los sindicatos toman decisiones sobre el futuro de nuestros hijos”.

Por otro lado, Aiola apuntó que “se nota falta de comunucación entre el ministro de Educación, el presidente y el jefe de Gabinete, en el medio de eso queda la gente, los alumnos y el futuro de nuestros hijos; la Asociación Latinoamericana de Pediatría compartió un informe que indica que la infección en las aulas es muy baja, me parece que deberíamos de hacer el esfuerzo entre todos para continuar con las clases porque es importante, incluso el presidente y Carla Vizzotti dijeron que la infección no se da en las fábricas ni en la escuela, se da en reuniones sociales, es inadecuada la decisión que se tomó”.

Durante un reportaje, el Presidente reconoció además que tuvo diferencias de criterio con su ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien no está de acuerdo con la suspensión de clases presenciales.

“Tuve discusiones dentro de mi equipo, porque el ministro de Educación creía que había que insistir más con las clases presenciales; pero las clases presenciales no son solo eso: hay que ir a un colegio primario, estar en el horario de salida, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta y el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos… y en todo este tiempo he escuchado a todos”, reflexionó.

