Simón Ochandio: “El 7 de septiembre será un momento bisagra para Chacabuco”

En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el candidato a concejal por Fuerza Patria, Simón Ochandio, habló sobre la campaña electoral, la gestión municipal de Darío Golía, la relación con el campo y su visión sobre la situación política nacional.

Una campaña atípica y tranquila

Ochandio reconoció que se vive un clima electoral distinto al habitual:

“Es una campaña atípica. Estamos acostumbrados a las PASO, a varias instancias, pero esta vez es todo más tranquilo. La diferencia es que nosotros tenemos un diagnóstico constante porque el contacto con los vecinos es permanente, no solo en elecciones. Por eso trabajamos con mucha tranquilidad”.

Apoyo a la gestión de Golía

El candidato destacó los avances de la actual gestión municipal:

“Estamos muy conformes con lo que viene haciendo el intendente Golía. Se recuperaron servicios, se avanzó en salud, en obra pública y en articulación con la provincia. Lo que transmitimos en la campaña son hechos concretos, no promesas”.

Relación con el campo y caminos rurales

Técnico agropecuario y estudiante de Administración Rural, Ochandio subrayó el vínculo entre el municipio y los productores:

“La relación con la Sociedad Rural es muy buena. Se está trabajando mucho en caminos rurales y canales. Nos gustaría hacer más, pero hay un contexto nacional de recortes que limita los recursos. Aun así, el municipio y la provincia priorizan estas obras porque son clave para la producción”.

Críticas al gobierno de Milei

El dirigente de Fuerza Patria fue muy crítico con la gestión nacional:

“Lo que vemos es que se cayó la careta. Muchos vecinos nos dicen: ‘Yo voté a Milei y hoy estoy enojado porque me quitaron los remedios, las pensiones, porque no me alcanza para vivir’. Es lamentable. Prometieron terminar con la corrupción y lo único que hicieron fue institucionalizarla. En tan poco tiempo ya hay hechos gravísimos a la vista de todos”.

La elección del 7 de septiembre

En el cierre, Ochandio convocó a los vecinos a participar:

“El 7 de septiembre será un momento bisagra. Integramos una lista encabezada por Karina Geloso en el plano local y por Julieta Garello como senadora provincial. Representamos a esta gestión que está trabajando para que Chacabuco y la provincia sigan creciendo a pesar del contexto nacional. Pedimos el acompañamiento para seguir resolviendo los problemas de la gente con hechos concretos”.