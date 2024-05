Hablamos con Sergio Palmieri presidente de la Liga Deportiva sobre la marcha del campeonato y también como referente sindical de la UOMA hace una reflexión de la situación actual del molinero y cómo influye el índice inflacionario en los sueldos del trabajador.

Palmieri en la entrevista radial hizo referencia también al gobierno nacional, «el 8,8% de inflación de abril no se lo cree ni un nene de 2 años, el verdadero índice inflacionario no tiene que ver con esto, nadie puede comprar, no hay forma de vivir, la realidad la vemos todos»