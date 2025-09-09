El intendente municipal de Chacabuco, Dr. Darío Golía, realizó un balance de la elección y destacó el respaldo obtenido por parte de la ciudadanía, al que consideró como un voto de confianza que implica mayor compromiso y trabajo hacia adelante.

“Ese esfuerzo se vio reflejado en las urnas y seguimos trabajando de la misma manera. El acompañamiento de la gente es una gran responsabilidad. Tenemos que cumplir con cada uno de ellos y cubrir sus expectativas”, señaló Golía en una entrevista luego de los comicios.

La crisis de los partidos políticos

Consultado sobre el desempeño de otras fuerzas en la ciudad, Golía reconoció que no le sorprendió el crecimiento de La Libertad Avanza en Chacabuco, pero advirtió sobre un fenómeno más profundo:

“Hay una crisis en todos los partidos políticos, una falta de identidad. Hoy se arman frentes circunstanciales que aparecen para una elección y después desaparecen. Eso genera confusión y pone en crisis al sistema partidario”.

En ese sentido, el intendente afirmó que “los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia” y expresó su deseo de que en algún momento se concrete una reforma electoral y partidaria que permita mayor coherencia entre las ideas y la práctica política.

La política como cercanía con la gente

Golía remarcó que su visión de la política está ligada a la empatía y a la resolución de los problemas cotidianos de los vecinos:

“La política tiene que ver con mejorar la calidad de vida todos los días. No se trata de balances o de números fríos en un Excel. Cuando una familia necesita un marcapasos o una prótesis y no la consigue, no es un tema contable, es un tema humano. Esa es la verdadera función del Estado”.

Asimismo, destacó la relación afectiva que observa con las familias, incluso con los más chicos:

“Es hermoso que los niños me reconozcan y me demuestren cariño, pero también es una carga de responsabilidad, porque uno no puede defraudar ni a ellos ni a sus familias”.

De cara a lo que viene

De cara a las elecciones generales de octubre, Golía anticipó que la campaña tendrá características inéditas con la utilización de la boleta única. Además, adelantó que en las próximas semanas se desarrollarán diversas actividades institucionales, como la Fiesta del Alfajor, el Día de la Primavera y la participación en los Torneos Bonaerenses.

Por último, el jefe comunal celebró el hecho de que a partir del 10 de diciembre contará con mayoría propia en el Concejo Deliberante, lo que permitirá impulsar proyectos de gestión con mayor respaldo legislativo.

“Este triunfo nos llena de satisfacción, pero también de responsabilidades. No se nos tiene que subir a la cabeza: debemos ser más humildes y trabajadores que nunca”, concluyó Golía.