«El adulto mayor fue muy golpeado y descuidado»

Adultos mayores de Chacabuco rumbo a la final de los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata

El director de Adultos Mayores del Municipio de Chacabuco, Mauro Comiso, se refirió a la participación local en los Torneos Bonaerenses, destacando la clasificación de varias disciplinas a la final que se disputará en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

“Tuvimos un buen arranque del regional. En Alberti conseguimos clasificar en sapo femenino, sapo masculino y truco mixto. Para nosotros es un gran éxito y un gran trabajo”, expresó Comiso en diálogo con Líder.

La etapa regional se divide en cuatro sedes: Alberti, Bragado, Viamonte y Chacabuco, que recibirá la última jornada el 24 de septiembre con competencias en natación, tenis de mesa, ajedrez, damas, fútbol y tenis, entre otras.

El funcionario subrayó el trabajo en conjunto con las delegaciones y referentes de las localidades:

“El partido de Chacabuco es muy grande y poder integrar a los pueblos en la competencia es una gran alegría. El esfuerzo de los equipos de cada delegación hace posible que los adultos mayores participen activamente”.

Actividades y próximos eventos

Comiso adelantó que se viene una agenda cargada de actividades:

Festejo del Día del Jubilado y la Primavera el 20 de septiembre, en conjunto con el Centro de Día y APRID.

Proyecto “Conociendo nuestro Chacabuco” en bicicleta, durante septiembre y octubre.

Reapertura de la Escuela de Tejo, en articulación con la Dirección de Deportes.

Encuentro de Newcom y Vóley el 1 y 2 de noviembre, junto a Jorge Giménez.

Cierre de talleres y planificación de actividades para el verano con más propuestas y horarios.

Situación social y acompañamiento

El funcionario también se refirió a la delicada situación económica de los jubilados:

“El adulto mayor en este último tiempo fue muy golpeado y descuidado. Muchos no alcanzan a cubrir medicamentos, alquiler o gastos básicos. Desde el área hacemos lo posible para acompañarlos, aunque los recursos son limitados”.

Recordó que los adultos mayores pueden acercarse a la oficina ubicada en Almirante Brown 137 o comunicarse al 470368, ante cualquier necesidad o situación de vulnerabilidad.