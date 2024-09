Dialogamos con el referente del partido Obrero de nuestra ciudad Enrique Chilano, sobre la actualidad política local y nacional.

El referente de la izquierda dijo por Líder que, «el ala izquierda del peronismo banca a Milei. No entiendo cómo la militancia de la Cámpora no sale a rechazar los dichos de Máximo Kirchner qué dijo, «quedémonos tranquilos, esperemos a 2027, no pataliemos mientras Milei le recorta 16 mil pesos a los Jubilados y el aumento que daría el Congreso a las universidades»