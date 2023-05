El anuncio de la nueva comisaría es solo un título de campaña Municipal

El Dr. Rubén Darío Golía, aseguró esta tarde que el retiro del GAD de Chacabuco fue por desidia del Municipio, donde no tenían garantizado ni lo más básico para ser un grupo operativo, donde el personal que trabajaba en la dependencia lo hacía en condiciones infrahumanas. Con periódicos reclamos al ejecutivo municipal, hasta sin luz estuvieron por un tiempo prolongado, sin que el Intendente les respondiera los reclamos que realizaban los uniformados. Información esta, que fue suministrada al bloque de Concejales del Frente de Todos por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el Concejal, le cuenta a la ciudadanía que el anuncio de instalar otra comisaría es solo un anuncio de campaña, porque en la actualidad no hay ningún expediente en marcha, ni presentaron nota alguna en las esferas de seguridad, esto no se hace de la noche a la mañana, requiere una cantidad de constancias, estudios y una infraestructura acorde a las necesidades de una comisaría, esto es ilusionar a la gente con algo que no van a realizar, queriendo tapar la pérdida del GAD de nuestra ciudad. Finalizó manifestando Golía.