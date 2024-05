Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad de política nacional, legislativa local y sobre la última sesión realizada el miércoles pasado en Castilla.

Analizando uno de los temas que preocupa a los ediles es el tránsito y seguridad, sobre la primera cuestión le responde al responsable del área Gerardo Alejandro que apuntó a la oposición de los inconvenientes que habría en el área, Zarkovich dijo qué, «lo mal que viene trabajando el área de tránsito local a mi me da vergüenza y más vergüenza me da que el funcionario culpe a la oposición de un problema que está teniendo en su área. La verdad que no amerita ningún análisis el funcionario, se tiene que poner a trabajar y tratar de resolver los problemas en su oficina cómo así también los de la ciudad con innumerables accidentes de tránsito y sólo vemos un funcionario que echa culpas sin ningún tipo de pruebas, es un irresponsable»