El Banco provincia le falta el respeto a la gente

La falta de dinero en los cajeros del banco Provincia viene siendo denunciada por los vecinos que no pueden cobrar sus salarios, los jubilados que no pueden percibir sus haberes y de los clientes que no pueden retirar su propio dinero, esto viene sucediendo hace mucho tiempo pero en época de pandemia se ha acrecentado, días atrás haciamos el mismo reclamo y nada ha sucedido al momento.

Desde el viernes de la semana pasada esta problemática que viene de varios meses a la fecha se incrementó y la gente ya no sabe a quién quejarse. El día viernes funcionaba un solo cajero y entregaba billetes de $100 solamente y solo una mínima cantidad. El sábado ocurrió lo mismo al igual que el domingo, todos esperanzados que ayer lunes se solucionará el problema, por un rato esto ocurrió y hoy martes a las 8 de la mañana andaba un solo cajero que ya dejó de andar, ninguno funciona y no hay respuesta oficial.

En el banco Provincia cobran los empleados municipales, Policía, algunos maestros según convenio, que al día 15 todavía no pudieron retirar sus haberes por esta situación en la totalidad.

Uno piensa que esta situación se va agravar en los próximos días por el cobro del aguinaldo y las fiestas que se avecinan, por lo que las autoridades deberían dar pronta respuesta a esta vergonzosa situación que se viene dando hace ya varios meses.

