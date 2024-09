«El bloque de «Juntos» no sé cómo no se ponen colorados»

Dialogamos con el Lic. Javier Estévez secretario de gobierno del municipio. El funcionario hace un resumen de los temas más sobresalientes de la semana en curso, entre ellos el llamado a la mesa de relaciones laborales para un nuevo acuerdo paritario con los gremios, la misma será este jueves en Casa de la Cultura.

En referencia a la crítica que hizo la oposición al anuncio de congelamiento de vacantes el funcionario dijo, «el bloque Juntos no tendría ni que hablar, le debería dar vergüenza criticar esta medida que cuando ellos fueron gobierno, nosotros y quién te habla ha pedido el congelamiento de vacantes porqué veíamos el ingreso desmedido que se venia haciendo en campaña deliberadamente, y no lo han hecho, no sé cómo no se ponen colorados, podían hacerlo y no lo hicieron, hablan mucho y han dejado militantes en el gobierno pagos, han dejado funcionarios que pasaron a planta, es un tema del qué no pueden hablar. Menosprecian una medida cuando hace 8 meses se fueron del gobierno, lamentable que hablen de esa manera»