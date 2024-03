Dialogamos con el senador Agustín Maspoli sobre la actualidad legislativa en la provincia, opina sobre la negativa de Lousteau a la hora de votar el DNU y de una reunión mantenida ayer en Lincoln de la 4ta sección; «estuvieron presentes los 5 intendentes radicales, legisladores provinciales y una legisladora nacional como Tania Tabella, estuvimos reunidos armando una mesa de trabajo para un radicalismo unido y empezar a tener un protagonismo en un momento difícil»

El legislador en diálogo con Líder dijo qué, «el radicalismo ha votado de varias maneras y eso no me preocupa, el bloque no se ha roto faltó diálogo, faltó explicación y lo que llama la atención es que Lousteau es el presidente del partido a nivel nacional por eso digo que faltó discusión para no quedar tan expuesta las diferencias»